Gwenda totaal verbijsterd

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks in vier thema's terug op Expeditie Robinson .

Hoe erg was het gekonkel?

Het zat er al weken aan te komen, de exit van Gwenda. Ze had zich nog zó voorgenomen niet zo dominant te zijn op het eiland, maar kon als majoor geen soldaatje zijn. Haar bevelen en geregel -hoe goed bedoeld-, werden haar ondergang. Het is wat Expeditie Robinson boeit: een keihard spel waar alleen de winst telt, waar persoonlijkheid en karakter worden getest door barre omstandigheden (verveling, warmte, gebrek aan slaaprust en eten). Natuurlijk wekte Gwenda irritatie, maar toch… tóch had ik ook een beetje met haar te doen toen ze daar zo kwetsbaar op dat bankje zat. Net eruit gestemd. En dan die hypocriete knuffels van haar eilandvrienden die haar net een mes in de rug hebben gestoken (ik zou zeggen: opgehoepeld met je knuffels). Verbijsterd was ze. ,Ze hebben me eruit gewieberd. Dat zag ik niet aankomen.” Ik moest denken aan die opmerking van weken geleden. ,,Nu ben ik Gwenda van Expeditie Robinson, maar straks wil ik gewoon weer majoor en moeder zijn.” Over Gwenda hoeven we ons niet druk te maken.

Hoe is het met de honger?

Ouderen die op reis gaan op televisie, het is zó hip. De wereld rond met 80-jarigen was een succes, Beter Laat Dan Nooit met onder anderen Willibrord Frequin en Gerard Cox scoort ook goed. En warempel, nu doet Expeditie Robinson ook mee in dit genre. Johnny Kraaijkamp jr. (64) en Corry Konings (67) zitten samen op Duivelseiland. Die berusting, dat relaxte tempo, de humor, wat een welkome verhaallijn. ,,We gaan ons niet druk maken voordat we ons weer druk moeten maken”, hoorde ik Johnny haast op zijn Cruijffiaans zeggen. Hij had mantelschelpen gescoord. Ze zaten dicht. ,,Taaie klootzakken”, zei hij. ,,Ze gaan open als je ze kookt”, zei zij. Ik googelde op mantelschelpen. Vond een recept. Met noedels, waterkers, sinaasappels, vissaus, koriander, biscuitje erbij. Ik had het het gegund. Hoop dat ze nog heeeeel lang op het eiland zitten. Samen.

Wat zagen we in de proef?

In ieder geval geen team dat wilde verliezen. Toch? In Kamp Onbekend wilden ze vorige week zo graag dat Gwenda het eiland zou verlaten dat Robin op een gegeven moment zei: ,,Als je iemand eruit wil hebben, moet je juist niet alles willen winnen.” Zouden ze expres gaan verliezen? Eerlijk? Het was niet te zien in de touwtrek-zwemmen-kokosnoten-gooien-proef. De Onbekenden juichten uitbundig (als er een kokosnoot in de basket ging), trokken verbeten aan het touw, schreeuwden en joelden én treurden toen zij voor het eerst verloren. De enige die zwom als een toerist in een zwembad van een resort was… juist Gwenda. En die was niet op de hoogte van een vermeende plannetjes. Mocht later naar buiten komen dat Kamp Onbekend tóch expres verloor: hulde voor het acteerwerk. In dat geval zijn Stijn Fransen en Johnny Kraaijkamp jr. zijn gewaarschuwd.

Wat viel er op?

Hij komt steeds nadrukkelijker in beeld: Robin Bakker van Kamp Onbekend. Havenarbeider uit Spijkenisse. ,,Ik heb zin om mensen op te naaien. Doen alsof ze mijn beste vriend zijn en dan doei naar huis”, sprak hij vooraf stoere taal. De eerste ‘vriend’ (Gwenda) is naar huis, mede dankzij Robin. Toch zag ik hem ook slikken bij de Eilandraad toen ze werd weggestemd. Robin, een type ruwe bolster klein hartje. In ‘dagboekkamer’ zag ik hem zitten en ineens wist ik het: met die poncho, die ongeschoren kin, die heldere blik en dat onvervalste Rotterdams: dit is een zoon van John de Wolf. Type winnaar. Type no-nonsens. Type no kapsones. Let op: die komt ver.

Quote van de week

‘Ik was ook zo’n chipsvreter die naar de televisie stond te schreeuwen dat ik het beter kon. Nou dat heb ik nog niet bewezen’

Laurie, van Robinson-kijker tot Robinson-kandidaat