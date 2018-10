Gwen van Poorten: Ik hoop op ontplofte mailboxen voor chauffeurs

Volledig scherm Gwen van Poorten © Mark Reijntjens/ANP (montage) ,,Ik krijg hier zó’n warm gevoel van!’’ Gwen van Poorten kan haar enthousiasme onmogelijk verbergen wanneer ze denkt aan de dates die de deelnemende truckers volgende maand zullen hebben in de nieuwe datingshow Trucker zoekt Vlam. Zoals Yvon Jaspers boeren begeleidt (‘een eer als ik met haar vergeleken word’) , stort zij zich straks op de vrachtwagenchauffeurs.



Acht truckers stellen zich vandaag voor. Deze zeven mannen en een vrouw hopen via Trucker zoekt Vlam de liefde van hun leven te vinden. Met vier vrouwen of mannen gaan de truckers op date. Ze maken kennis in de cabine van de vrachtwagen en leren elkaar daarna beter kennen tijdens een activiteit. De man of vrouw die zich heeft aangemeld, mag bedenken wat ze gaan doen. Bowlen, een bezoek aan de dierentuin of een yogales; alles waarmee ze denken het hart van hun trucker te kunnen veroveren.



Vanaf 19 november zenden we op deze site dagelijks de vier dates uit (maandag tot en met donderdag) en op vrijdag volgt de zogenoemde kentekenceremonie, waarbij de trucker de kentekenplaat in zijn of haar cabine onthult met de naam van degene die hij/zij gekozen heeft. De koppels die hieruit voortkomen, mogen eind van het jaar met elkaar napraten tijdens een gezamenlijk kerstdiner.



Qualitytime

Het mag dan een datingserie zijn die doet denken aan Boer zoekt Vrouw, het zullen niet dezelfde typen mensen zijn die zich aanmelden. Want het leven van een boer is dichtbij huis, terwijl een trucker dag en nacht op de snelweg bivakkeert. ,,Dat maakt het juist zo leuk’’, zegt Gwen. ,,Als partner van een trucker moet je ook alleen kunnen zijn. Ik heb sinds 3,5 jaar een relatie en hoewel hij geen trucker is, merk ik wel dat je ook naar elkaar toe kunt groeien als je even niet samen bent, als ik zelf bijvoorbeeld op pad ben voor mijn werk. Als je elkaar in het geval van de truckers in het weekend wel ziet, is dat echt qualitytime. Je komt niet snel in een sleur.’’

Gwen ziet het als persoonlijk doel om de chauffeurs aan de liefde te helpen. ,,Wat ik kan doen? Het in elk geval zo ontspannen mogelijk laten verlopen, de truckers en hun dates op hun gemak proberen te stellen.’’ Dat het geen tv-programma is, maar een onlineserie, vindt ze een voordeel: ,,Televisie is een muur, daar krijg je alles op een presenteerblaadje opgediend. Online doe je het meer samen. Bovendien is de drempel lager om een mailtje te sturen dan een brief. Bij Boer zoekt Vrouw heb je vuilniszakken vol brieven, ik hoop straks op ontplofte mailboxen.’’

Kerstgevoel

Trucker zoekt Vlam draait niet om BN’ers, maar om ‘gewone’ chauffeurs uit allerlei delen van het land. Zeeland, Limburg, Noord-Brabant, Gelderland. ,,Mensen met wie veel Nederlanders zich kunnen identificeren. Ze zitten altijd op de weg en zijn blij als er straks iemand op ze wacht als ze thuiskomen. Nu schijnt de zon nog, maar straks wordt het weer heel somber op de weg, het is toch het ultieme kerstgevoel om hen aan de liefde te helpen?’’

Dol als ze is op programma’s als Boer zoekt Vrouw, First Dates en All you Need is Love; begint Gwen na onder meer Spuiten en Slikken en 3 op Reis Midweek aan een nieuwe loopbaan? ,,Wie weet, ik zou best graag de Robert ten Brink van de nieuwe generatie worden.’’

Ken je een vrijgezel die zou passen bij een van onze kandidaten? Breng het onder hun aandacht.