Guus Meeuwis zorgt voor oer-Hollandse polonaise in Sydney

De kapitein van de veerboot in Sydney wreef in zijn ogen gisteren, toen hij aanmeerde vlakbij het beroemde Opera House: daar stonden honderden in Oranje geklede passagiers klaar, in uitgelaten feeststemming. Eenmaal aan boord gaat de boot al snel ‘van voor, naar achter, van links, naar rechts.’

Als Nederlanders feestvieren doen ze dat op bekende wijze, juist aan de andere kant van de wereld. Er is goede reden voor een feest op Koningsdag in Sydney: Guus Meeuwis, die in Nederland elk jaar het Philips-stadion meermaals uitverkoopt met zijn Groots met een zachte G-show, is in Australië voor een langverwacht concert voor de Nederlandse gemeenschap: G’day met een zachte G. Zo’n 2200 Nederlanders in Australië hebben kaarten gekocht voor het concert in een popzaal vlakbij de beroemde Sydney Harbour Bridge.

Aan het water van de Sydney Harbour bereidt Guus Meeuwis zich enkele uren voor het concert voor. ,,Het is heel speciaal om aan de andere kant van de wereld te spelen. Zo ver als dit zijn we niet eerder van huis geweest.” Eerder trad Guus Meeuwis al op in Parijs, Dubai en de Antillen en in Londen in de wereldberoemde Royal Albert Hall.

Hoe krijg je een van de bekendste artiesten van Nederland zo ver om op Koningsdag naar de andere kant van de wereld te reizen? Nadat een Nederlander die al in Australië woont jaren geleden op Facebook had geopperd dat Guus Meeuwis misschien wel eens kon komen zingen, begon een campagne om de Brabander naar Australië te laten komen. Een kerkkoor uit Melbourne zong ‘Guus kom naar Oz,’ en Radio 538-dj Edwin Evers werd ingeschakeld. Meeuwis: ,,Ik had geen enkel idee dat de Nederlanders in Australië zo graag wilden dat ik hier zou spelen. Totdat ik steeds vaker de vraag kreeg wanneer ik naar Sydney zou vertrekken.”

Het zou uiteindelijk nog vier jaar duren, want Meeuwis is geen artiest die met een gitaar op een barkruk zit: als hij speelt, komt hij met de hele band. Toen vier Nederlandse vrijwilligers in Sydney een bedrijf oprichten, Orange Events, om Meeuwis naar hun stad te halen, ging het snel.

En dus landde vorige week het ‘Team Guus’ in Sydney: twintig man band, crew en management. Het was nog even spannend of de houten muziekinstrumenten wel door de strenge Australische douane zouden komen. Meeuwis: ,,Het voelt een beetje als een schoolkamp. We werken hard, want iedereen in het team wil van dit concert iets heel bijzonders maken. Tegelijk genieten we enorm van deze ervaring. In de paar dagen dat we hier zijn proberen we zoveel mogelijk van de stad te zien. We zijn bij het Opera House geweest, bij de Harbour Bridge en bij Bondi Beach. Het is een heel ontspannen stad, we hebben goed gegeten en goed gedronken.”

De Nederlandse gemeenschap in Australië is fors: er zijn de expats die bij de Australische kantoren van grote multinationals werken, maar ook in de agrarische sector en in de mijnbouw zijn Nederlanders actief. Bovendien is een grote groep Australiërs van Nederlandse komaf: na de Tweede Wereldoorlog emigreerden ongeveer vijftigduizend Nederlanders naar Australië. Een van die nakomelingen is Johanna Meijer-Leglise. Ze is al jaren fan van Meeuwis: ,,Mijn favoriete nummer is Brabant. Het geeft me een gevoel van de saamhorigheid die ik met Nederland associeer.” Desgevraagd zingt ze het refrein, in een mengelmoes van Engels en Nederlands.

Als de deuren van de concertzaal rond zeven uur opengaan, kijkt het Australische personeel de ogen uit: ruim 2200 volledig in het oranje geklede, uitgelaten Hollanders. Binnen vijf minuten staat er een enorme rij bij de twee barretjes die bier verkopen – Heineken, natuurlijk. Na anderhalf uur is het op, ondanks waarschuwingen van de organisatie vooraf dat Nederlanders nogal van een drankje houden.

Volledig scherm links: Bjorn van Wilsem Vos en midden: Sjoerd van het Hoofd © Maarten van Dun

Het is een bekend fenomeen: Nederlanders ver van huis snakken ernaar zich even ‘thuis’ te voelen. Ingenieur Sjoerd van het Hoofd (27) woont vier jaar in Sydney. ,,Zo’n groot Koningsdagevenement hebben we hier nog niet eerder gehad. Naar de muziek van Guus Meeuwis luister ik eigenlijk nooit, maar als het om Nederlandse muziek gaat kun je in Australië niet te kritisch zijn natuurlijk.”

Zijn maat Bjorn van Wilsem Vos (32) woont al vijftien jaar niet meer in Nederland. Na tien jaar Nieuw-Zeeland werkt hij nu diep in de outback van Australië, op vier uur rijden van de dichtstbijzijnde grote stad. Van Wilsem Vos draagt een oranje maatpak en is in opperbeste stemming: ,,Het begrip gezelligheid kent men in Australië niet. In de Engelse taal komt het woord niet voor, maar ook het gevoel van gezelligheid mist men hier. Ik heb negen uur gereden om hier te komen en meteen bij binnenkomst heb ik het leuk met mensen die ik nog nooit eerder had gezien. Dát is gezelligheid.”

Als Meeuwis - die zijn vriendin Manon Meijers had meegenomen naar down under - en zijn band de eerste bekende noten spelen, kort na half negen, blijkt dat geen van de Nederlanders in Australië het hossen is verleerd. Het is een nacht, Vrienden, Tranen gelachen en natuurlijk Per Spoor: niet eerder zijn ze zó ver van Nederland uit bolle borst meegebruld. En ja, dan is er natuurlijk een polonaise. Na afloop geniet Guus Meeuwis in de kleedkamer na. ,,Het was een mega-ervaring, zestienduizend kilometer van huis en dan zo’n enthousiaste zaal voor je neus. Ik ben daar van onder de indruk, dat went nooit.”

