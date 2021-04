Guus Meeuwis te gast in Even tot Hier en programma breekt opnieuw eigen record met 1,9 miljoen kijkers

De vijfde reeks van het satirische nieuwsprogramma begon vorige maand met bijna 1,7 miljoen kijkers, meteen een record. De twee weken erna stond de teller op respectievelijk 1,8 miljoen en bijna 1,9 miljoen. Ook gisteravond zetten de cabaretiers met meer dan 1,9 miljoen kijkers een record neer. Dit keer was Guus Meeuwis te gast in het programma waarin hij informateur Tjeenk Willink toezong op zijn eigen melodie van Per Spoor (kedeng kedeng).

Tik M Aan

Tik M Aan, de nieuwe zaterdagavondshow van Frank Evenblij en Emma Wortelboer, die voor Even Tot Hier te zien was op dezelfde zender was een stuk minder populair. Naar de eerste aflevering van het spelprogramma keken 836.000 mensen. Daarmee staat de show op plek 14 in de dag top 25 van best bekeken programma’s.

De halve finale van zangshow We Want More op SBS 6 trok 843.000 kijkers. Zij zagen hoe de 35-jarige Robin Borneman op overtuigende wijze de finale van de zangshow bereikte. De Brabander blies de jury omver met een rockversie van de Adele-song Skyfall.

Even Tot Hier was het op een na best bekeken programma van de dag. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok meer kijkers, ruim 2,2 miljoen. Het brons is voor De Verraders op RTL 4, met ruim 1,7 miljoen kijkers als getuigen van een bizarre plottwist.

Volledig scherm Guus Meeuwis zingt informateur Herman Tjeenk Willink toe in Even tot Hier. © videostill