Guus Meeuwis sluit Groots-serie volgend jaar juni af

De allerlaatste Groots met een Zachte G-concerten vinden volgend jaar juni plaats. Guus Meeuwis treedt in ieder geval op 14 en 15 juni op in het Philips Stadion in Eindhoven, kondigde de zanger dinsdag aan. De kaartverkoop begint vrijdag.

,,Ieder jaar wanneer ik een nieuwe editie van Groots aankondigde, was voor mij een knijp-eens-in-m’n-arm moment”, stelt de 51-jarige Meeuwis. ,,Steeds opnieuw dat gelukzalige gevoel dat ik het nóg een keer mocht gaan doen. Ik heb het geen één editie voor lief genomen, altijd met mezelf afgesproken dat ik het nooit normaal mag gaan vinden en dat ik wil stoppen op het hoogtepunt.”

Dat hoogtepunt is moeilijk te meten, vindt Meeuwis. Voor zijn gevoel is het nog niet in zicht. ,,Maar die afspraak met mezelf is blijven staan. Soms moet je dan de ballen hebben om een beslissing te nemen die je rationeel niet uit kunt leggen. Ik weet wel dat ik er dus persoonlijk zorg voor ga dragen dat 2024 niet Groots, maar Grootst wordt.”

Grote gastartiesten

Vrijdag trapt Meeuwis zijn een na laatste Groots-serie af. Dan vindt de eerste van drie concerten plaats. In het voorprogramma speelt FLEMMING en ook Diggy Dex en JW Roy zijn van de partij. Meeuwis belooft daarnaast nog ‘een paar grote gastartiesten’.

Meeuwis maakte eind maart bekend dat hij in 2024 voor het laatst Groots met een Zachte G zal doen. De shows begonnen in 2006 en sindsdien speelde de zanger vrijwel elk jaar in Eindhoven.

