Guus Meeuwis gaat op clubtour: ‘Zo puur zag je mij nog nooit’

Het is zover: dit gloednieu­we theater in Leusden gaat open voor musical over het leven van Johan Cruijff

24 september In Leusden gaat zaterdag 25 september 14 de musical, over het leven van voetballegende Johan Cruijff, in première. Het is meteen de vuurdoop voor het gloednieuwe AFAS Theater. Vlak voor de grote dag geeft theaterdirecteur Herman Zondag een kijkje achter de schermen.