'Guns N' Roses was in deze tijd nergens geweest'

Met gefronste wenkbrauwen tuurt Slash naar zijn mobiele telefoon. ,,Where are my fucking kids?'' mompelt hij tegen het scherm. Daarna tegen zijn gast: ,,Mijn zoons zijn met z'n tweeën op stap in Amsterdam. De jongste is 14, zijn broer 15. Ik moet ze vertrouwen. Denk ik." Een berichtje komt binnen. ,,Hmm... de spelling is in elk geval in orde. Dat lijkt me een geruststellend teken."



De gitarist van Guns N' Roses heeft zich vandaag geheel volgens zijn eigen imago gekleed in louter zwart. Alleen zijn vaste podiumhoed is vervangen door een baseballcap. Een zwarte uiteraard. Op zijn borst bungelt een duivelskop met gekromde hoorns aan een zilveren ketting. Zijn pilotenzonnebril blijft het hele gesprek in de Amsterdamse hotelsuite op.



Slash (Saul Hudson, 53) moet lachen om zijn eigen bezorgdheid. ,,Ik voel me vaak zo hypocriet met mijn waarschuwingen aan die twee. Ze weten best wat ik allemaal heb gedaan toen ik jong was. 'Waarom zouden we naar jou luisteren', zei de oudste laatst nog. Tja, ik maakte vanaf mijn 13de mijn eigen wetten, heb mijn school niet eens afgemaakt. Dat laatste zou ik mijn zoons absoluut niet toestaan. Een opleiding is zó'n belangrijke bouwsteen voor je leven." Hij grinnikt om zijn eigen ernst en wenkt om een consumptie. Water. Slash drinkt al een kleine tien jaar geen alcohol meer.



De gitarist is in Amsterdam ter promotie van zijn nieuwe album met zanger Myles Kennedy en hun band The Conspirators. Slash' management stuurt voor het gesprek een duidelijke vingerwijzing: alleen dáár mag het gesprek over gaan.



Living the Dream is gevuld met onvervalste gitaarrock die volop herinnert aan de sound die Guns N' Roses eind jaren 80 van een losgeslagen bende tot de grootste band ter wereld transformeerde. Het album verschijnt in een pauze van de huidige reünietournee van Guns N' Roses met zanger Axl Rose én Slash. Die hereniging begon voorzichtig met enkele festivaloptredens in de VS, maar telt inmiddels meer dan 150 concerten.