Guido Weijers neemt na oudejaarsconference een jaar vrij: ‘Even terug naar nul’

Of Weijers al plannen heeft om bijvoorbeeld te gaan reizen, daar heeft hij nog geen antwoord op. “Mijn opdracht is juist om daar geen antwoord op te hebben. Misschien vertrek ik op vier januari naar Mexico of Nieuw-Zeeland. Misschien ga ik een huis verbouwen. Of slapen. Mijn grootste opdracht is om die agenda even leeg te hebben zodat nog echt alles mogelijk is.”