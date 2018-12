Guido Weijers: Grappen bedenken doe ik in stilte

JUNI

,,In het eerste weekend van juni is het zover: de knop gaat om. Wat herinner ik me nog van het afgelopen halfjaar? Ga ik onderwerpen verzamelen. Wikipedia en de nieuwssites langs. Voor een thema was ik er dit jaar snel uit. Ik bouw in Boxmeer, mijn geboortedorp, een escaperoom. Ik was dus al bezig met ‘gevangen zitten’. Dan komen allerlei gebeurtenissen bij elkaar. DJ Avicii gaat dood. Die zat toch gevangen in een bepaald leven. In zijn eigen succes. Of in stofjes in zijn hoofd. Daarna kwam de discussie rond Volkert van der G., die wilde emigreren. En dat gesodemieter rond die Oostervaardersplassen met die hekken die opengezet werden. Vrijheid, gevangen zitten, opsluiting, het plant zich in mijn hoofd.”