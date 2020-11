Guido den Aantrekker: ‘Als Story-journalist sta je qua betrouwbaarheid nog onder de pooiers’

Emma Heesters wint MTV EMA Best Dutch Act

5 november Emma Heesters is vanavond door muziekzender MTV uitgeroepen tot Best Dutch Act van 2020. Dat betekent dat Nederland in 2021 bij de uitreiking van de European Music Awards (EMA) door de zangeres wordt vertegenwoordigd. Het is de eerste keer in tien jaar tijd dat een vrouwelijke artiest er met de MTV Best Dutch Act award vandoor gaat.