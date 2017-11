'Guess who's back...' Waylon naar Eurovisie Songfestival

,,Who will represent the Netherlands at the Eurovision Song Contest 2018 in Lisbon, Portugal...? Guess who...'', luidde het bijschrift van de video die rond 9.00 uur de wereld in werd gestuurd. Inmiddels luidt de officiële aankondiging van de Nederlandse inzending: ,,Guess who's back? Waylon.''



In het filmpje van vanochtend zaten genoeg aanwijzingen. Zo werd een man met tattoos wakker in een kamer vol met vrouwen, zette hij een tv aan waarop een fragment van The Voice of Holland te zien was en las hij op het toilet het magazine Beard. Er waren ook gitaren te zien en een hond die erg leek op de Amerikaanse Stafford van Waylon, Chevy. Ook kreeg de hoofdpersoon een sms van Dolly Parton, die vroeg of hij naar Nashville kwam.



Voor wie dan nog twijfelde of het om Waylon ging: in de video dook ook de cowboyhoed op die hij droeg tijdens zijn songfestivaldeelname met The Common Linnets in 2014.



Grote namen als Dotan, Martin Garrix, Jacqueline Govaert, Chef’ Special of Kensington werden eind vorige maand al uitgesloten. Deze week zong de naam van Within Temptation-zangeres Sharon den Adel rond.