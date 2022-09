Grote zorgen over koningin Elizabeth II (96), Andrew, Edward en William aangekomen op Balmoral Castle

Eerder op de dag meldden verscheidene Britse media dat alle kinderen van de koningin al aanwezig waren, maar uit een foto bleek volgens de BBC dat de drie mannen pas aan het eind van de middag hun opwachting maakten. Op de foto is te zien dat Edward en Andrew in een van de arriverende auto’s zaten. Die werd volgens de Britse omroep bestuurd door prins William. Ook Sophie, de vrouw van prins Edward, zou in de auto hebben gezeten.

Eerder landden de vier op het vliegveld van Aberdeen. Vanaf daar is het ruim een uur rijden naar Balmoral Castle, het vakantieverblijf van de 96-jarige koningin Elizabeth. Ook prins Harry is onderweg naar zijn oma. Meghan blijft vooralsnog in Londen. Het stel, dat in Amerika woont, was in Duitsland en later in het Verenigd Koninkrijk, vanwege de Invictus Games en het bezoeken van liefdadigheidsinstellingen.

Prins Charles, zijn vrouw Camilla en prinses Anne zijn al enige tijd bij de koningin.

Koningin Elizabeth vorig jaar.

Sombere sfeer

Groot Brittannië houdt de adem in nu er serieuze zorgen zijn over de gezondheidstoestand van hun Queen. Op de Britse nieuwszender BBC spreken verslaggevers van een ‘sombere sfeer’. Van over de hele wereld komen steunbetuigingen binnen. Ook bij Buckinham Palace in Londen staan veel mensen.

‘Na verdere evaluatie van vanmorgen maken de artsen van de koningin zich zorgen over de gezondheid van Hare Majesteit en hebben ze aanbevolen om onder medisch toezicht te blijven’, zei het paleis donderdagmiddag in een verklaring die tot grote bezorgdheid leidde. Het paleis zegt dat de koningin zich ‘OK’ voelt en in Balmoral Castle in Schotland blijft, waar ze de zomer heeft doorgebracht.

Vergadering afgezegd

De aankondiging kwam een dag nadat de 96-jarige monarch een virtuele vergadering had afgezegd van haar Privy Council, een formeel adviesorgaan. Haar artsen adviseerden om te rusten na een dag vol gebeurtenissen op dinsdag, toen ze Liz Truss formeel vroeg om premier te worden. Het adviesorgaan zou Truss en haar nieuwe kabinetsleden formeel beëdigen tijdens de vergadering van woensdag, maar de sessie zal op een later tijdstip plaatsvinden.



Premier Truss - die op de hoogte werd gebracht van het nieuws terwijl ze een verklaring aflegde in het Lagerhuis - zei dat ‘het hele land diep bezorgd zal zijn over het nieuws van Buckingham Palace tijdens deze lunchtijd’. ‘Mijn gedachten - en de gedachten van mensen in ons Verenigd Koninkrijk - zijn op dit moment bij Hare Majesteit de Koningin en haar familie’, schrijft ze op Twitter.

Quote Mijn gedachten - en de gedachten van mensen in ons Verenigd Koninkrijk - zijn op dit moment bij Hare Majesteit de Koningin en haar familie Liz Truss, premier

De BBC heeft de programmering omgegooid vanwege de gezondheidssituatie van koningin Elizabeth. De Britse nieuwszender staat donderdag volledig in het teken van de toestand van de koningin. De zender brengt het laatste nieuws, onder meer live vanaf Buckingham Palace in Londen.

Koninklijke website

De website van de Britse koninklijke familie is vanmiddag korte tijd uit de lucht geweest. Na het nieuws over de bezorgdheid over de gezondheid van koningin Elizabeth, gingen veel mensen naar de site om het statement te lezen. De website raakte overbelast en gaf daarom een foutmelding. Inmiddels kunnen mensen de webpagina weer bezoeken.

Aartsbisschop

Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, bidt donderdag voor koningin Elizabeth. 'Mijn gebeden, en de gebeden van mensen van de Kerk van Engeland en de natie zijn vandaag bij hare majesteit de koningin. Moge Gods aanwezigheid hare majesteit, haar familie en degenen die voor haar zorgen in Balmoral kracht geven en troosten', schrijft de aartsbisschop op Twitter.



De aartsbisschop is een goede bekende van de Britse koninklijke familie. Hij sloot onder meer het huwelijk tussen prins Harry en zijn vrouw Meghan en doopte hun kind Archie en de drie kinderen van prins William: George, Charlotte en Louis.



Mark Drakeford, de regeringsleider van Wales, schrijft op Twitter ‘bezorgd’ te zijn over het nieuws. ‘Ik stuur mijn beste wensen naar hare majesteit en haar familie namens de bevolking van Wales’. Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon liet van zich horen. ,,We maken ons allemaal grote zorgen over de berichten over de gezondheid van hare majesteit. Mijn gedachten zijn op dit moment bij de koningin en de hele koninklijke familie.’’

Gezondheidsklachten

Elizabeth kampt al enige tijd met gezondheidsklachten. Ze is slecht ter been en loopt daarom al langere tijd met een wandelstok. Volgens Britse media zou de koningin een val hebben gemaakt, maar dat nieuws is niet bevestigd. Ook wordt gemeld dat het waarschijnlijk niet om een spoedsituatie gaat.

Dit jaar markeerde het zevende decennium van Elizabeth op de troon. Ze heeft de afgelopen maanden steeds meer taken overgedragen aan haar erfgenaam, prins Charles, en andere leden van de koninklijke familie, terwijl ze problemen had zich te verplaatsen.

