Groot verdriet voor Merel en Bibi wordt getrakteerd op mislukt portret

Duitse superster Helene Fischer na vijf jaar weer in GelreDome

De Duitse zangeres Helene Fischer geeft dit jaar weer een concert in de GelreDome, maakte concertorganisator Mojo dinsdag bekend. De Duitse superster, bekend van hits als Atemlos durch die Nacht en Herzbeben, staat op 13 september in het stadion in Arnhem. In 2018 stond Fischer ook al eens in de GelreDome