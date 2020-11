Groot verdriet bij Steven Brunswijk nadat hij wordt verlinkt: 'Het was de uitvaart van mijn moeder’

Een feestje voor honderden vrienden geven in tijden van corona: Brunswijk zou het niet eens in zijn hoofd halen. En toch kreeg hij op de dag van de uitvaart van zijn moeder een WhatsAppbericht van een verslaggever van Omroep Brabant. ‘Wij krijgen een mailtje van iemand die zegt dat jij nu in coronatijd een feestje geeft. Of je hebt een vijand of je woont in de straat bij een verrader. Welke optie kan ik omcirkelen?’ verscheen uit het niets op zijn telefoon. Brunswijk, overmand door emoties, weet zich geen houding te geven. ,,Wás het maar een feestje”, stamelt de geëmotioneerde Tilburger tegen deze nieuwssite. ,,Ik kon het gewoon niet geloven.”