Grondlegger rock-’n-roll Little Richard (87) overleden

Richard Wayne Penniman, de echte naam van Little Richard, werd als tiener uit het huis van zijn familie gezet en opgenomen door een blanke familie, die de club leidde waar hij voor het eerst optrad. Hij brak in 1955 door met hits als Tutti Frutti, Long Tall Sally en Lucille.



Hoewel de zanger in de jaren daarna niet meer wist binnen te dringen in de top 10 van de hitlijsten, had hij een grote invloed op andere artiesten en werd hij meermaals gecoverd. Zo ook door onder anderen The Beatles, The Kinks, Creedence Clearwater Revival en Elvis Costello.



Little Richard stond bekend om zijn flamboyante en wilde speelstijl en wordt gezien als een van de grondleggers van rock-’n-roll. Hij speelde onder meer piano, maar was ook te horen als zanger. Little Richard werd in 1986 als een van de eersten opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.



De Amerikaanse zanger bracht vijftien studioalbums uit, in 2005 zijn meest recente. In de jaren voor zijn dood bleef de zanger sporadisch optreden.