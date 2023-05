Groenteman en Van Roosmalen: ‘Wij dalen uit onze elitaire, ivoren torens af naar het volk bij SBS 6'

,,Het kan mij niet zoveel schelen wat mensen hiervan vinden. Ik vind het gewoon leuk om een keer in een andere keuken te kijken”, vertelt Van Roosmalen in hun dagelijkse podcast Weer Een Dag. ,,Wij dalen uit onze elitaire, ivoren torens af naar het volk bij SBS 6 en gaan daar op snuffelstage.”

Groenteman (49) en Van Roosmalen (55) maken voor BNNVara sinds januari 2021 Media Inside, saillant genoeg een parodie op Vandaag Inside, het programma dat zij opvolgen nu. De reactie van BNNVARA dat toestemming gaf aan het avontuur, was groots, stelt Van Roosmalen met ironie. ,,Directeur Suzanne Kunzeler was in eerste instantie niet enthousiast, maar zei uiteindelijk: ‘Laat ze op maatschappelijke stage gaan. Schud dat elitaire van je af en neem die ervaring mee terug. Daar kunnen we profijt van hebben’. Het verschil zie je meteen al. Bij de NPO karige tafels. Bij John de Mol zakken chips, snoep, kaasstengels zo ver het oog reikt. Bij BNNVARA weten ze helemaal niet hoe gewone mensen eten en praten en dat kunnen wij ze hierna vertellen.”

Geen hogere wiskunde

Tegelijkertijd zijn de mannen ervan overtuigd dat zij de zender op 6 ook best wat te bieden hebben. ,,Ik ga de gewone mensen verheffen met mijn elitaire zelf. Al het elitaire wat ik in mij heb, neem ik mee en ga ik over de mensen uitgooien”, dolt Groenteman. ,,Het is verder geen hogere wiskunde. Ik heb gister naar Vandaag Inside gekeken. Dan denk ik: hartstikke leuk programma, maar daar moeten we toch bij in de buurt kunnen komen”, vult Van Roosmalen aan.

Is geld hun drijfveer? ,,Er worden bedragen overgemaakt. Ik weet niet precies hoeveel nullen. Maar ga er maar vanuit dat het veel is. Maar ik ga heus niet in een sportwagen rijden, hooguit een Tesla”, grapt Van Roosmalen die niet eens een rijbewijs heeft. ,,Ik zie het zo voor me: Jij gaat die deskundige aanpakken. Ik zit daarbij, onderuit gezakt. En daarna gaan we nog even het nieuws bespreken met z’n tweeën. Ik denk dat dat een heel leuke cocktail wordt.”

