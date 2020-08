Groen licht voor serie rond Carole Baskin uit Tiger King

Serie ‘Commando's’ gaat onaange­naam zijn: ‘Hoe een militaire missie fout kan gaan’

25 augustus Een diversere cast, dynamischer camerawerk en een plot waarbij de kijker niet alles in hapklare brokken krijgt opgediend. De AvroTros-serie Commando’s, vanaf zondag op NPO 3, maakt een nieuwe stap in het aanbod van Nederlands kwaliteitsdrama. Maar we zijn er nog lang niet, menen de regisseurs.