Groen licht voor revival serie Frasier

Update Ministerie grijpt in bij Chateau Meiland: Claire (3) moet eruit, want kinderar­beid

23 februari Claire, de 3-jarige dochter van Maxime Meiland, zal komend seizoen niet vaak meer in beeld komen bij Chateau Meiland. De familie is op de vingers getikt door de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op dit moment is Talpa ‘in goed overleg’ met het ministerie over het in beeld brengen van Claire.