Gravinfluencer Eloise wil vaker digitaal detoxen

Eloise van Oranje kreeg veel vragen over hoe ze het ervaarde 24 uur haar mobieltje niet in haar handen te hebben. Ze deed zondag mee aan een actie van tijdschrift LINDA.meiden, die zijn lezers opriep een dag offline te gaan. ,,Het was natuurlijk een dag, dus het heeft niet zo veel effect als een week of een maand’’, blikt Eloise terug in haar Instagram Stories. ,,Maar het was fijn om te doen. Ik moest leren, en ik kon dat doen zonder afleiding. Ja, dat was heel fijn.’’