Grace Jones over seksuele intimidatie: Ik gooide champagne naar hem

Ze had met de man afgesproken om over een filmrol te praten. ,,Ik moest naar zijn huis", vertelt ze. ,,Hij was in zijn badjas en had de champagne al klaarstaan. Ik moest mee naar een kamer en dat was natuurlijk zijn slaapkamer." Grace had meteen door wat er stond te gebeuren. ,,Ook al was ik toen nog erg jong. Ik gooide de champagne in zijn gezicht en liep weg", zei ze.



De zangeres zegt dat ze het wel moeilijk had met de hele situatie. ,,Je bent kwetsbaar en nerveus. Vooral ook omdat je de kans geboden wordt op een grote doorbraak", legt ze uit. ,,Maar dan gebeurt er zoiets." Grace zegt dan ook dat ze altijd haar eigen plan heeft getrokken tijdens haar carrière als zangeres en actrice. Dat raadt ze jonge mensen aan om te doen.