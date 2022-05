Gouden Harp gaat dit jaar naar ADE-grondlegger Anna Knaup

Anna Knaup is dit jaar de winnaar van de Gouden Harp. Knaup mag de prijs op 16 mei in ontvangst nemen tijdens de uitreiking van de Buma Awards in theater Spant in Bussum. Knaup was betrokken bij de eerste jaren van het Amsterdam Dance Event, dat in de loop der jaren uitgroeide tot ‘s werelds grootste clubfestival met jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers.