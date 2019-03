GoT-ster Emilia Clarke hevig ontroerd door reacties op verhaal hersenbloeding

Clarke onthulde deze week in een openhartig verhaal dat ze schreef voor het magazine van The New Yorker dat ze in 2011 en 2013 noodgedwongen onder het mes moest wegens een hersenbloeding die het gevolg was van een gescheurde slagader in haar hoofd. De eerste keer, kort nadat de opnames van het eerste seizoen van GoT waren afgerond, zakte ze na het sporten plotseling in elkaar. Korte tijd later onderging de actrice een drie uur durende hersenoperatie. ,,Toen ik wakker werd was de pijn ondraaglijk. Ik had geen idee waar ik was, ik kon slecht zien en er zat een slang in mijn keel. Enkele dagen later vroeg een verpleegkundige hoe ik heette. Ik wist het niet meer.’’ Ze had last van een taalstoornis na de klap die haar hersenen hadden gehad. ,,Ik zag mijn leven in duigen vallen. Ik was een actrice, ik moest mijn tekst kunnen onthouden.’’ Ze herstelde langzaam maar zeker, maar bleef wel last houden van stampende hoofdpijn.