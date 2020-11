Gordon vertrouwt levensverhaal toe aan mevrouw Huninck (100): ‘Ik zag een traan in zijn ooghoek’

Glimlachend kijkt mevrouw Ronny Huninck terug op de eerdere opnames. ,,Het waren prachtige dagen. Vermoeiend? Welnee. Ik haal die middagdutjes later wel in.”

De honderdjarige - positief ingestelde excentrieke dame - past in het beeld van 100 Jaar Jong. Met prachtige oorbellen en een ketting die de Hebreeuwse tekst draagt: chajiem (leven) is wijsheid en opsmuk haar niet vreemd. Mevrouw Huninck: ,,Ik kwam in het programma via mijn achternichtje Quirine van de Kamp. Zij maakt tv-programma’s en hoorde van het nieuwe seizoen 100 Jaar Jong. En ze dacht gelijk aan mij.”

Liever champagne dan thee

De proefopnames werden goedgekeurd, wellicht doordat mevrouw verklapte dat ze ’s middags liever een glas champagne drinkt dan een kopje thee. Dus stapte Gordon in levenden lijve binnen. ,,Ik ken hem wel van televisie maar in het echt is hij leuker. Hij past zich aan, is lief voor oude mensen en praat niet te vlug zodat mijn brein de informatie goed kan verwerken.” De filmcast had allerlei ideeën voor de opnames. Mevrouw Huninck: ,,De ploeg wilde me meenemen naar het Hilton in Amsterdam voor een exclusief diner. Maar ik wilde in Rooi blijven.”

In haar kamer in Zorgcentrum Odendael vertelde mevrouw Huninck haar levensverhaal aan Gordon. Hoe ze in oorlogstijd vanuit het gebombardeerde Rotterdam met haar man Aad naar Rooi vluchtte. Hoe haar naaiatelier een zakelijk succes werd, ze haar financiën investeerde en genoot van alle voordelen die rijkdom heeft. ,,En ik zag een traan in Gordons ooghoek toen hij me zíjn levensverhaal toevertrouwde. Hoe hij door drank en drugs alles kwijtraakte maar er weer bovenop komt. Net zoals hijzelf even moest slikken wilde hij ook mijn emotie zien. Dat doet het goed voor de televisie nietwaar? Hij pakte een foto van mijn overleden man en vroeg met omfloerste stem wat ik daarbij voelde. Ik hou van humor en zei dat mijn man wel een erg ouderwets hemd aanhad. Niks voor deze tijd. We hebben zó gelachen.”

Samen schilderen

Na een ongelukkige val is mevrouw Huninck gedeeltelijk verlamd en moest ze haar schilderhobby grotendeels opgeven. Ze kwam met Gordon op het idee om samen in de Knoptoren te schilderen. ,,Daar moest ik dus wel naar toe. Gordon duwde me met mijn zware rolstoel via een oprijplank in het opnamebusje. Ik riep doodsbenauwd naar mijn nichtje: ,,Anneke mijn testament ligt in de rechterla.”

Mevrouw Huninck hielp Gordon om een hart te schilderen, met kleuren die bijeen passen en in elkaar vloeien. ,,Hij had nog nooit een kwast in zijn hand gehad. We schonken elkaar de schildering en wijzend naar de muur: kijk daar hangt het.” En alsof het magie is: gelijk valt het hart met een plof op grond. ,,Ik denk dat Gordon wil laten weten dat het hem ernst is om hier nog eens terug te komen. Dat heeft hij beloofd!”

Maandag 23 november om 20.30 uur op SBS6.