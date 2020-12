Gordon vast in Zuid-Afrika wegens mutatie coronavirus

In Zuid-Afrika is een mutatie van het coronavirus opgedoken. Daarom mogen passagiersvluchten sinds gisteravond vanuit dat land niet meer landen in Nederland.

,,Ik zit elk jaar in Zuid-Afrika in mijn huis, dat doe ik al bijna 25 jaar. Ik ken eigenlijk geen koude kerst meer, dat is héérlijk”, vertelde de zanger vorig jaar aan het ANP. Volgens vriendin Patty Brard kon hij daar nu even ‘uitpuffen’ na dit zware jaar. In september was de zanger slachtoffer van een gewelddadige overval in zijn eigen huis. Ook kampte hij met het coronavirus.