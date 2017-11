Gordon reserveert op bruiloft twee stoelen voor overleden ouders

,,Tijdens de ceremonie worden vooraan twee stoelen geplaatst, die verder leeg blijven. Daarop staan dan alleen een foto van mijn vader en van mijn moeder, zodat ik ze toch even kan zien", zegt Gordon in De Telegraaf. Zijn moeder overleed zo'n zeven jaar geleden, zijn vader is al twintig jaar niet meer in leven.



,,Je raakt er wel aan gewend, dat ze er niet meer zijn, maar het is natuurlijk wel een erg groot gemis, nu nog steeds. Bij zoveel dingen die je doet is dat al zo, maar bij een huwelijk helemaal", gaat hij verder. Goor, die zaterdag met Gerard Joling naar Kaapstad vertrok, denkt dat zijn ouders zijn grote dag prachtig hadden gevonden. ,,Ze hebben er destijds wel even aan moeten wennen, dat ik op mannen viel. Maar dat is toch helemaal goed gekomen."