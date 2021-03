Gordon: ‘Qua drugs ben ik clean, wel drink ik af en toe een wijntje’

Gordon is in zijn eigen podcast behoorlijk openhartig over zijn verslaving. Afgelopen tijd kwam zijn cocaïnegebruik weer ter sprake door onder anderen collega Gerard Joling, die opperde dat Gordon weer aan de drugs zat. ,,Als je elke dag moet strijden om clean te blijven, is dat best wel heel heftig. Moet ik me dan bewijzen? Moet ik een drugstest doen? Je werkt twintig jaar met iemand, als jullie het zeggen (zegt hij verwijzend naar Dennis Schouten en Don Diablo, red.), maakt het mij niet uit. Maar dit is iemand die heel dichtbij me staat.”