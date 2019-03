Gordon over overleden zus: ‘Ik heb dat stoere wijf 1,5 jaar geleden voor laatste keer omhelsd’

Gordon heeft vandaag voor de eerste keer uitgebreid gereageerd op het plotselinge overlijden van zijn 61-jarige zus Lydia Heuckeroth. Zij stierf vorige week na een kort ziekbed aan de gevolgen van een beroerte en vochtophoping in de hersenen. ,,Ik heb haar anderhalf jaar geleden voor de laatste keer omhelsd, maar hield van haar en ben verdrietig dat ze ons zo vroeg is ontvallen.”

Volgens Gordon (50) was zijn verstandhouding met zus Lydia lang niet altijd optimaal. Desondanks herinnert hij zich haar als een leuke, vlotte vrouw. In een uitgebreide post op Instagram stelt hij vandaag te hopen dat de familie tijdens de uitvaart in Amsterdam met rust wordt gelaten. ,,We hebben geen zin in een mediacircus”, benadrukt hij. En over zijn zus schrijft hij: ,,Ik herinner me haar als een tof en stoer wijf die het niet makkelijk heeft gehad in haar leven en dan met name met haar gezondheid.”

Gordon weet dat Lydia, die hij niet vaak zag, ‘altijd aan het kwakkelen was’. ,,En het aantal narcoses was dan ook echt bizar voor zo’n leuke vlotte vrouw. Ze was een type, er zat een kop op zeg maar. Een echt onvervalst Amsterdamse marktkoopvrouw in hart en nieren. Grote bek en een klein hartje. M’n hart stroomt over als ik denk aan de vele kaartavondjes samen, 31en of jokeren en dan bloedfanatiek. Want dat was ze. Bingo spelen samen met mijn moeder, en vaak won ze dan ook en haar reactie was dan ook priceless.”

De presentator kon haar bij zijn relatieproblemen altijd bellen, herinnert hij zich. ,,Lange telefoongesprekken met haar als ik weer eens verlaten was door vriendje nummer tachtig. Dan wist ze mij met die doorrookte stem van haar weer aan het lachen te maken. Die stem gebruikte ik als aankondiging voor mijn radio- en tv-programma’s en wat was ze daar trots op.” Gordon stelt dat Lydia altijd voor zijn moeder klaar stond. ,,Ze is heel goed voor onze moeder (overleden in 2010, red.) geweest.”

Bloedband

Over de wisselvallige relatie met zijn zus stelt Gordon: ,,Zoals in elke familie hebben we problemen en soms gaan er jaren overheen dat dingen( vaak om niets) worden uitgesproken. En dus ook in onze familie, er was weinig tot geen contact onderling maar dat neemt niet weg dat de bloedband altijd blijft bestaan. Ik hield van mijn zus, en heb enorm verdriet dat ze ons zo vroeg is ontvallen.”

Martin Heuckeroth (52) vertelde vorige week aan deze site dat zijn zus en Gordon nauwelijks contact hadden. ,,Het niet met elkaar omgaan hoort zo langzamerhand een beetje bij ons gezin dat, toen Lydia nog leefde, bestond uit drie broers (Gordon, Johny en ik) en vijf zussen: Joke, Marja, Monique, Tineke en Lydia dus. Zo is het altijd gegaan. We treffen elkaar dan weer bij condoleances, zoals in het verleden bij de condoleance van mijn ouders. Daarna gaat het een tijdje goed en vervolgens weer totaal niet.’’

Gordon bracht vorig jaar een biografie uit die veel ophef veroorzaakte. Zo kreeg Gordon het aan de stok met Gerard Joling en met John Ewbank, maar was ook zijn zus Lydia helemaal klaar met haar bekende broer. Zij spande zelfs een rechtszaak aan om het boek uit de handel te krijgen. Gordon schreef dat het hele gezin slachtoffer was van seksueel misbruik. Dat was volgens Lydia een pertinente leugen.

,,Ik wil dat de waarheid verteld wordt, en niet een boek vol met leugens. Ik denk dat naarmate hij drugs is gaan gebruiken, hij ontspoord is. Hij is niet meer mijn broertje van vroeger”, vertelde ze destijds. Uiteindelijk zijn in de derde druk van de biografie bepaalde passages aangepast. Dat gebeurde overigens onder protest van Gordon, die beweerde dat er in zijn epistel geen woord gelogen is.