Gordon over corona-quarantaine: ‘Eigenlijk hebben mensen nu mijn leven’

Toch verandert er niet zoveel voor Gordon, zo bekent hij in het gesprek. ,,Het gekke is: ik leefde altijd al vrij geïsoleerd.” Dat heeft er mee te maken dat hij een bekende kop heeft. ,,Als ik naar buiten loop, ben ik Gordon de artiest. Ik was al heel veel thuis. Alleen is het nu heel erg geworden. Ik kan nu tegen mensen zeggen: ‘Eigenlijk heb je nu mijn leven’.”



,,Ik ben nog helemaal niet klaar om dood te gaan”, reageert Gordon op de vraag of hij zich zorgen maakt over zijn gezondheid. ,,Ik dacht vanmiddag: ik kan nog wel even naar de supermarkt, maar in mijn eigen situatie kan dat eigenlijk gewoon niet. Omdat ik zo kwetsbaar ben als ik het krijg, dan ben ik gewoon echt de lul.”



Gordon sprak met HorecaNederland.TV vanwege zijn horeca-ondernemingen, die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren. ,,Vooral mijn twee zaken in Amsterdam. Die zijn afhankelijk van toeristen en die zijn niet zomaar terug.” Gordon ziet weinig perspectief. ,,Je hebt iets opgebouwd, ik ben daar zes jaar mee bezig met mijn hart en mijn ziel. Dat geldt voor al mijn collega’s, er zijn mensen die nu hun levenswerk kwijt zijn.”