Gordon ontvangt eerste exemplaar biografie bij sobere overhandiging

De biografie van Gordon ligt vanaf volgende week woensdag in de winkel. Om de release toch een beetje te vieren doet hij een signeersessie, in de nacht van 27 op 28 februari bij een boekhandel in Amsterdam-Noord. ,,De Febo twee deuren verder is dan ook open dus er zijn allemaal lekkere hapjes, en er is ook champagne! Dus kom gezellig langs om het mee te vieren", aldus Gordon.



In het boek spreekt Gordon onder meer over zijn cocaïnegebruik, zo werd eerder al duidelijk. "Maar geloof me, het boek is zoveel meer dan die excessen die genoemd worden. Het is het verhaal van mijn leven en dat was niet altijd gevuld met louter vreugde en plezier", zo zei hij eerder.