Gordon nieuwe presentator Op Goed Geluk

RTL brengt het programma dat tussen 1987 en 1992 bij de TROS werd uitgezonden terug op televisie. Carry Tefsen was destijds de presentatrice van de populaire show, waarbij een single tussen drie andere hem of haar onbekende vrijgezellen moest kiezen.



De stellen gingen na het programma samen een paar dagen op vakantie. In de volgende uitzending werd verteld hoe het was bevallen. Op Goed Geluk was een van de eerste officiële datingprogramma's op de Nederlandse televisie.