Gordon lijkt liefdesverdriet weer vergeten en Miljuschka heeft een brakke ochtend

Steef de Bot, André Dongelmans en Jennifer Hoffman in Net­flix-komedie The Dadchelor

Steef de Bot, André Dongelmans, Kiki van Deursen en Oscar Aerts spelen de hoofdrollen in The Dadchelor, een nieuwe komedie voor Netflix. Dat vertelt producent Daan van den Nouweland aan deze website. The Dadchelor speelt zich voor een groot deel af in het Italiaanse Perugia. Bijrollen zijn er voor Jennifer Hoffman, Michiel Romeyn en Pepijn Schoneveld.