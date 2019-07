Gordon laat zichzelf opnemen in afkickkliniek: ‘Ik ga er sterker uit komen’

‘Zoals iedereen er soms achter komt in het leven dat bepaalde dingen niet goed voor iemand zijn, maar er maar mee doorgaan om de ‘pijn’ te verzachten, heb ik er voor gekozen om een rehab kliniek te bezoeken’, schrijft Gordon. ‘Ik weet dat ik er sterker uit ga komen en zonder de behoefte die slechte dingen nog te doen.’



Gordon heeft besloten een statement via sociale media te verspreiden, omdat hij niet wil dat er ‘allemaal idiote verhalen rondgaan’. Hij schrijft dat hij bepaalde middelen gebruikte vanwege pijn. Hij heeft nog een lange weg te gaan, stelt Gordon. ‘Maar ik zal dit overwinnen en hiermee hopelijk een voorbeeld en inspiratie zijn voor velen.’ Daarnaast roept de SBS-presentator op zijn privacy te respecteren. ‘Zodat ik in alle rust dit zware proces kan doorstaan.’



In zijn biografie gaf Gordon (49) al toe dat hij soms cocaïne gebruikt om ‘het kutgevoel’ uit zijn lijf te krijgen. Volgens de presentator snuift hij het witte poeder zeker niet elke week. ,,Ik snap dat het gevaarlijk is en het enge is dat het eigenlijk nergens meer leuk is zonder coke”, liet hij weten.