Gordon grapt om ‘voorgevel' Monique en Humberto verrast met afrokapsel

Bijna een miljoen mensen zien ‘Robert ten Brink’ De Casting Kantine winnen

8 januari In het eenmalige programma De Casting Kantine ging het imitatietrio Carlo Boszhard, Irene Moors en Elise Schaap gisteravond op zoek naar nieuw talent voor een glansrol in De TV Kantine. Bijna een miljoen mensen zagen hoe ‘Robert ten Brink’ als winnaar uit de bus kwam. Hij mag zich op gaan maken voor het echte werk in de populaire persiflageshow van RTL 4.