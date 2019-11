Gordon gelooft in reisprogramma met Patty Brard: 'Kan zomaar grote verrassing worden’

De afgelopen week waren Gordon en Patty samen in Azië en die reis zit er nu op. ,,Wat een sensationeel gaaf leuk nieuw lief feelgoodprogramma zijn we aan het maken!", jubelt Gordon op Instagram. ,,Bizarre behandelingen ondergaan en naar plekken op de wereld waar we anders nooit zouden komen."

De volgende bestemming van het nieuwe tv-duo is al bekend: ,,Next stop India! Goodbye Tokio see you definitely next time!"