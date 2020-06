Gordon emotioneel nu terras weer open is: ‘Wat een tijd’

Kim en Kanye dreigen ex-beveiliger met miljoenen­claim

10:55 Kim Kardashian en Kanye West zijn woedend omdat een voormalig bodyguard uit de school klapt over zijn tijd bij het koppel. De realityster en rapper dreigen in een brief met een aanklacht als Steve Sanulis nog een keer over ze praat, meldt TMZ. Ze zullen dan minimaal negen miljoen euro van hem eisen.