'Gordon bedreigde jonge arts met mes en sloeg hem in het gezicht'

UpdateGordon (49) was eerder dit jaar zó teleurgesteld dat zijn vermeende relatie met arts in opleiding Kevin B. toch niet levensvatbaar bleek, dat hij de jongeman onder invloed van drank en met een mes in zijn hand in het gezicht sloeg. Dat bleek vanmorgen tijdens het kort geding dat B. had aangespannen tegen de entertainer.

Gordon verscheen vandaag in de rechtbank in Lelystad om samen met zijn advocaat Jaap Versteeg zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij gaf aan het te 'betreuren' zijn ex een klap te hebben gegeven nadat hij erachter kwam dat zijn vermeende liefde er meerdere relatie op nahield. Het kwam bij de entertainer thuis tot een confrontatie, waarbij hij een klap uitdeelde en met een mes zwaaide. ,,Ik kan het me niet eens herinneren'', zei Gordon over die bewuste zondagavond in februari. ,,Er zijn die avond allemaal dingen gebeurd. Het spijt me, meer kan ik er niet over zeggen.''

Examenfraude

De klap is niet het enige waar Gordon spijt van heeft. Hij 'schaamt zich diep' omdat hij Kevin heeft geholpen examenfraude te plegen. B. wilde zo graag met hem mee op vakantie naar Kaapstad dat de arts in opleiding anderen betaalde om een onderzoeksverslag te schrijven. De 2.500 euro die Kevin daarvoor nodig had, kreeg hij van Gordon. De presentator ziet het als zijn 'burgerplicht' de fraude aan te kaarten. ,,Dat heeft ook met gewetensbezwaren te maken'', zei hij.

Kevin liet vandaag weten dat hij geen fraude heeft gepleegd, en verklaarde dat ook onder ede van de examencommissie van het AMC. Het onderzoek loopt nog.

,,Wat initieel een mediastunt leek, werd een ondergrondse veenbrand'', vatte Kevin de gebeurtenissen van de afgelopen maanden samen. ,,Eigenlijk is mijn hele leven uitgefikt." De arts in opleiding zegt nog altijd veel last te hebben van zijn ex. ,,Het probleem is dat ik met rust gelaten wil worden, en dat gebeurt niet.'' De entertainer zou al enige tijd geen contact meer hebben opgenomen met Kevin, maar wel zijn vrienden, familie en exen benaderen. ,,Het vindt achter de schermen plaats.''

Quote Eigenlijk is mijn hele leven uitgefikt Kevin B.

Volgens zijn advocaat Vincent van der Velde is er sprake van 'pesterijen' en 'naming and shaming'. ,,Gordon moet zich bewust zijn van zijn voorbeeldfunctie als bekende Nederlander, dit soort zaken moet niet op social media worden uitgevochten.''

Volledig scherm Advocaat Vincent van der Velde © ANP Kippa

Correspondentie

Hoewel de rechter vandaag aandrong op een schikking tussen de twee mannen, wordt er 23 april toch een uitspraak gedaan in de zaak. De voorzieningenrechter in Lelystad wees beide heren erop dat intieme correspondentie van beiden op straat kan komen te liggen als gevolg van een vonnis. Hoewel Gordon in tranen was toen hij dat hoorde, en het Kevins grootste wens is met rust gelaten te worden, komt het dus toch tot een uitspraak.

Kevin eist een contactverbod, dat met een dwangsom kracht bij moet worden gezet. Dat gaat volgens Gordon en zijn advocaat te ver. De entertainer wil op zijn beurt een rectificatie, zodat hij 'gerehabiliteerd wordt in mijn status als BN'er' en dat aangetoond wordt 'dat ik geen leugenaar ben'. Dat vinden Kevin en zijn advocaat dan weer een brug te ver.

Gordon noemde B. vandaag tijdens een openbare zitting 'iemand die zich voordoet als een wolf in schaapskleren'. ,,Een man die qua uiterlijk heel mooi is, maar van binnen verrot blijkt te zijn.” De arts in opleiding uit Almere kreeg eerder dit jaar vragen van zijn werkgever (een ziekenhuis) toen zijn vermeende verhouding met Gordon via de presentator op straat was komen te liggen. Hij vreesde zelfs voor zijn verdere carrière. Volgens Gordon is het nooit de bedoeling geweest de loopbaan van B. op welke manier dan ook te schaden. Hij omschreef de opstelling van B. vandaag als 'krokodillentranen’. ,,Hij was ook mans genoeg om een relatie met mij aan te gaan.''

Volgens de advocaat van Gordon handelde zijn cliënt op het bewuste moment uit pure emoties, maar is er nooit sprake geweest van een gevaarlijke of bedreigende situatie, zoals B. beweert.