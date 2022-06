Gooische Moeder Florine onverwachts zwanger: ‘Kwam er pas na 13 weken achter’

Florine woont met haar man Jeroen en zoon op Ibiza, maar is nog dikwijls in het Gooi en Amsterdam te vinden. Bij een foto waarop ze haar handen heeft geslagen om haar groeiende buikje, schrijft ze dat dat de zwangerschap ‘totaal niet verwacht maar heel welkom is’.

In de Videoland-serie Echte Gooische Moeders was te zien hoe baby Beer werd verwekt via Intra-Uteriene Inseminatie (IUI), een methode waarbij met een dun slangetje zaadcellen in de baarmoederholte van de vrouw worden gebracht. Deze keer diende de zwangerschap zich spontaan aan. ‘Echt een cadeautje! Pas na 13 weken kwam ik erachter dat er een klein mensje in mijn buik groeit. Zal later meer hierover delen. En van alle 365 dagen van het jaar, uitgerekend op mijn eigen verjaardag’, aldus Florine.