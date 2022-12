Goo goo muck is nieuwe Tiktok-trend dankzij Netflix-hit Wednesday

Na het succes van Running up that hill van Kate Bush door Stranger Things , is nu ook de klassieker Goo goo muck van de punkband The Cramps helemaal terug. Het nummer, uitgebracht in 1981, werd gebruikt in de Netflix-hit Wednesday . Het lied is sindsdien razend populair. De streamingcijfers op Spotify zijn zelfs met meer dan 5000 procent gestegen.

De coming-of-age-serie Wednesday, over het tienerbestaan van de 16-jarige dochter uit de bekende Addams Family, staat nog geen twee weken op Netflix en heeft nu al een record gebroken. In de eerste week van release werd er maar liefst 341 uur gekeken naar de reeks. En nu gaat er ook een scène viraal op sociale media. Dat is het moment waarop Wednesday naar het schoolfeest van de Nevermore Academy gaat en het beste van zichzelf geeft op Goo goo muck van The Cramps. Dat doet de sadistische gothicdochter op een geheel eigenwijze manier. Gebruikers van TikTok en Twitter zijn zo in de ban van de eigenaardige dansmoves, dat ze zelf de routine leren en nadoen in talloze filmpjes.

Als gevolg krijgt het lied Goo goo muck een tweede leven. In de Verenigde Staten zijn de streamingcijfers van de klassieker van 2500 dagelijkse luistersessies naar 134.000 gesprongen. Dat is een stijging van meer dan 5000 procent. Op Spotify werd Goo goo muck al bijna tien miljoen keer beluisterd. Het nummer stond op het tweede album van The Cramps, Psychedelic jungle uit 1981, maar werd in 1962 uitgebracht door de originele artiesten, Ronnie Cook en The Gaylads.

Bekijk de dansscène met Goo Goo Muck hier:

Eigen choreografie

In een interview met Netflix onthulde Jenna Ortega, die de rol van Wednesday vertolkt, dat ze de dans op Goo goo muck zelf heeft bedacht. ,,Ik voelde me hier heel onzeker over”, gaf Jenna toe. ,,Ik heb de dans zelf gechoreografeerd, en ik denk dat het heel duidelijk is dat ik geen danser of choreograaf ben.” De actrice haalde haar inspiratie van archiefbeelden van gothics die in de jaren 80 in clubs dansten. En ook van Lisa Loring, die Wednesday Addams speelde in de tv-serie uit de jaren 60. Wie goed kijkt, kan een gelijkenis zien in de dansmoves.

Goo goo muck is niet het enige bekende lied in de populaire reeks. Het hoofdpersonage Wednesday speelt namelijk ook cello. Daarop speelde ze onder andere eigen versies van Don’t stop van Fleetwood Mac en Paint it black van The Rolling Stones.

De serie Wednesday krijgt vier sterren. Lees hier onze recensie.

