Golden Globe-nominaties: Avatar, Top Gun en Elvis in de race voor Beste Film

Avatar: The Way of Water , James Camerons langverwachte vervolg op de bioscoopkraker uit 2009, maakt kans op een Golden Globe voor Beste Film. Ook Elvis (over het leven van Elvis Presley), Top Gun: Maverick met Tom Cruise en Steven Spielbergs autobiografische familiedrama The Fabelmans zijn in de race. Het Belgische Close scoorde een nominatie in de categorie Niet Engelstalige Film.

De Golden Globes, die op 10 januari worden uitgereikt, zijn de belangrijkste graadmeter voor de Oscars. De buit aan nominaties laten dit jaar een wilde mix van blockbusters en arthouseproducties zien. De meeste kansen op zo’n beeldje (liefst acht) maakt The Banshees of Inisherin. De Ierse tragikomedie met Colin Farrell was eerder dit jaar een van de meest juichend ontvangen films van het festival in Venetië. Vanaf eind volgende maand draait hij ook in de Nederlandse bioscopen.

Ook de surrealistische martial arts-komedie Everything Everywhere All At Once, waarin Michelle Yeoh door verschillende universums reist, is met vijf nominaties goed vertegenwoordigd. De film, nu te zien op de streamingdienst Amazon Prime Video, kreeg eerder op deze website de volle 5 sterren. Toch zijn de meeste ogen gericht op de nieuwe film van Steven Spielberg: The Fabelmans, waarin de beroemde regisseur van Jurassic Park en Jaws zijn eigen jeugdgeschiedenis uit de doeken doet. In februari gaat het drama in Nederland in première.

Hollanders zitten er niet tussen dit jaar. Wel is België een serieuze kanshebber in de categorie Niet Engelstalige Film. Close van Lukas Dhont over de broze vriendschap tussen twee tieners die op school worden aangesproken op hun vermeende homoseksualiteit neemt het op tegen onder meer de Duitse oorlogsfilms Im Westen Nichts Neues (te zien op Netflix) en het Zuid-Koreaanse Decision To Leave.

De uitreiking van de prijzen is na een afwezigheid van een jaar weer te zien op televisie. NBC liet vorig jaar weten de uitreiking van de film- en televisieprijzen niet te willen uitzenden vanwege kritiek op de diversiteit van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie van de Golden Globes. Die bepaalt elk jaar wie de prestigieuze prijzen winnen. De HFPA kreeg al langer kritiek omdat er onder de bijna negentig leden geen zwarte mensen waren. Inmiddels is volgens de organisatie 52 procent van de leden vrouw en 51,5 procent ‘raciaal en etnisch divers’.

Golden Globes worden ook uitgereikt aan series. In dat segment doen vooral Better Call Saul, The Crown en Wednesday het goed. Vind hier alle nominaties op een rij.

