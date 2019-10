Golden Earring: Nog eens 50 jaar? Ja, lekker!

Nu er voor de huidige formatie van ‘de Earring’ 50 jaar bestaansrecht op de teller staat is het de oudste nog bestaande rockband van Nederland en een van de langst bestaande bands ter wereld. Hits als Radar Love , Twilight Zone en When the Lady Smiles werden in de jaren 70 en 80 grijsgedraaid. En nog steeds. Volgens drummer Cesar Zuiderwijk is de goede relatie tussen hem, zanger Barry Hay, gitarist George Kooymans en basgitarist Rinus Gerritsen de reden dat de band nog altijd staat.

,,Je gaat niet 50 jaar lang op elkaars lip zitten als je elkaar niet mag. Dat doet geen mens natuurlijk. Er is weinig veranderd door de jaren heen. Het was toen leuk, en dat is het nog steeds’’, aldus Zuiderwijk tegen Radio 1. ,,Om te spelen, om met elkaar te zijn. Het is als vier vrienden in een ouwe boot, als in een jongensboek van vroeger.’’ Ook staat de creatieve vrijheid hoog in het vaandel. Zo werd er door de drummer aan het begin van Say When - een ‘good old Golden Earring-nummer’ - een zogenoemde break toegevoegd. ,,Muzikaal moet je van elkaar kunnen zeggen: ‘ga je gang maar, als jij dat leuk vindt, doe maar!’ Je kunt het er altijd afknippen.’’