Goldband wint MTV Award voor Best Dutch Act

Kijkers in tranen De pakjesboot is nu toch écht gezonken, zal Sinter­klaas­jour­naal voor het eerst niet goed aflopen?

Met nog maar twee nachtjes slapen tot Sinterklaas voet aan wal hoopt te zetten in Hellevoetsluis is de paniek compleet toegeslagen. De stoomboot was zo lek dat-ie gezonken is, en alle pieten zijn nog steeds in Spanje. Is dit het eerste jaar dat Sint niet op tijd aan zal komen in Nederland?

19:27