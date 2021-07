Goede vriend Peter R. de Vries heeft hoop na ziekenhuisbezoek, partner laat voor het eerst van zich horen

videoSimon Vuyk, een goede vriend en collega van Peter R. de Vries, zegt dat zijn ‘hoop is gevoed’ nadat hij de neergeschoten misdaadverslaggever in het ziekenhuis bezocht. Dat zei hij gisteravond bij Op1 . Eerder op de avond las Vuyk een brief voor namens De Vries’ vriendin. ‘Alles wat mijn liefste Peter doet, doet hij met liefde en toewijding.’

In het programma Tijd voor Max, dat geheel in het teken stond om geld in te zamelen voor de vermissingszaak van Tanja Groen waar Peter R. de Vries zich al jaren voor inzet, vertelde Vuyk dat de partner van de misdaadverslaggever graag iets van zich liet horen. Zij wil normaal gesproken helemaal niet in de belangstelling staan. ,,Ze zijn echt al zes jaar samen en zij wil zo graag middels deze brief ook onderdeel zijn van de avond, maar vooral ook van de actie”, legde Vuyk uit. Vuyk kent Peter al meer dan dertig jaar. Hij werkte jarenlang als eindredacteur voor De Vries’ misdaadprogramma’s en is nu bestuurslid van de stichting De Gouden Tip, die werd opgericht door Peter R. de Vries om de verdwijningszaak te kunnen oplossen.

Vuyk las voor: ,,Alles wat mijn liefste Peter doet, doet hij met liefde en toewijding. Zo ook voor De Gouden Tip, waar hij de laatste maanden heel druk mee was. Ook toen we laatst na lange tijd een weekendje weg gingen. Naast een klein koffertje met zijn spullen nam hij de actie voor Tanja in gedachten mee. Zijn vastberadenheid en nooit opgeven, dat is uniek en maakt hem tot wie hij is. Maar Peter is vooral één en al liefde.”

Hij vervolgt uit de brief van de vriendin: ,,Hoe mooi zou het zijn als zijn droom om 1 miljoen euro bij elkaar te verzamelen uitkomt? En de ouders van Tanja Groen, die al zo veel jaren in onzekerheid zitten, eindelijk het antwoord krijgen op die ene vraag: waar is onze dochter? En dat Tanja eindelijk weer thuis komt.”

Die wens is overigens uitgekomen: de teller voor de actie Breng Tanja Thuis is ruim de miljoen euro gepasseerd. Vuyk schoof later op de avond aan bij talkshow Op1, om verder te vertellen over De Vries en het onderzoek. Hij heeft de neergeschoten journalist afgelopen donderdag in het ziekenhuis kunnen opzoeken. ,,Woensdag dacht ik, na die grote paniek, hij is er nog. Als er iemand in staat is om kleine kansen te grijpen, dan is hij het wel. Je leeft en je teert en je werkt ook op basis van hoop. Hoop verbindt ons om hem heen. Nadat ik donderdag bij hem was geweest, was die hoop gevoed.” Dat was het moment dat hij dacht: nu moet er meer aandacht voor de Tanja Groen-actie komen. ,,De enorme schok was achter de rug, maar die missie lag er. Dit is ook eigenlijk het enige wat we op dit moment voor hem kunnen doen.”

Volledig scherm Simon Vuyk heeft dinsdagavond 1 miljoen euro opgehaald om de coldcasezaak van Tanja Groen een nieuwe impuls te geven. Het initiatief werd gestart door Peter R. de Vries. © Videostill

De speciale aflevering van Tijd voor Max werd door 653.000 mensen bekeken gisteravond. Op1 werd gezien door 739.000 kijkers.

In Tijd voor Max spraken De Vries’ kinderen - zoon Royce en dochter Kelly - in een videoboodschap hun dank uit voor alle steun. ,,Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker, daar kunnen we niet veel over vertellen”, aldus dochter Kelly. ,,We weten wel dat hij in ontzettend goede handen is en dat de doktoren en verpleegkundigen fantastisch werk leveren. Ook willen we jullie bedanken, voor de fantastisch lieve woorden, dat doet ons ontzettend goed in deze moeilijke tijd.”

