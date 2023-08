Goede doelen weigeren Lowlands-geld: persvrijheid is belangrijker

Concertorganisator Mojo vraagt dit jaar aan journalisten een ‘vrijwillige bijdrage’ van 10 euro om toegang te krijgen tot het terrein. Dit geld moeten media betalen om het festival te verslaan. Diverse media, waaronder het ANP en de NOS, hebben daarom besloten dit jaar geen verslag te doen van het festival. Ook het AD accepteert de ‘charity fee’ niet.

Een woordvoerder van Oxfam laat weten dat ,,deze gang van zaken niet past bij ons idee over gelijkheid en persvrijheid. Bovendien vinden we het niet fijn dat mensen gedwongen worden geld aan ons te doneren”. Amnesty laat in een reactie weten dat ,,het laten betalen van journalisten die hun werk willen doen niet past bij een democratische rechtsstaat”.

Mojo laat vrijdag in een reactie weten ,,na het festival in gesprek te gaan met Amnesty en Oxfam”. Verder wil de concertorganisator niet reageren op de weigering: ,,We houden ons dit weekend bezig met het festival zelf.” Een woordvoerder kon niet zeggen hoeveel geld er precies is ingezameld met de ‘Lowlands-tientjes’. Behalve journalisten moeten dit jaar ook andere gasten en hoogwaardigheidsbekleders uit de muziekwereld 10 euro betalen om een VIP-pas te krijgen.

