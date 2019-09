Goed nieuws voor Marvel-fans: toch nieuwe film met Spider-Man

Marvel-president Kevin Feige, die de film gaat produceren, is enthousiast. ,,Ik ben blij dat Spidey's avonturen in het MCU door zullen gaan en ik en iedereen bij Marvel is erg blij dat we eraan mogen meewerken. Spider-Man is een krachtig icoon en een held wiens verhaal alle leeftijden en verschillende publieken van over de hele wereld aanspreekt.” Amy Pascal, de man die de eerste twee Tom Holland Spider-Man films produceerde en ook de derde film zal produceren, is eveneens verheugd: ,,Dit is fantastisch. Peter Parker’s verhaal nam een dramatische wending in Far From Home en ik kan niet blijer zijn met het feit dat we allemaal samen zullen werken en zien waar ons dit brengt.”