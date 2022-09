Goed nieuws voor fans van Luther: opnames van de film bijna afgerond

The Streamers geven ook derde concert in GelreDome

The Streamers, die eerder aankondigden een tweede concert in de GelreDome te geven, gaan daar ook een derde keer het podium op. Dat maakte de superformatie vandaag bekend. Dat betekent dat The Streamers op 20, 21 en 22 oktober volgend jaar in het Arnhemse stadion staan.

18 september