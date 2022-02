Goed nieuws voor de fans: Baby Shark krijgt een eigen bioscoopfilm

De film is in 2023 op het witte doek te zien Over de inhoud en verhaallijn van de Baby Shark-film is verder nog niets bekendgemaakt. Vermoedelijk zal de haaienfilm liedjes bevatten die vrijwel zeker voor eeuwig in je hoofd blijven hangen.



Het is niet de eerste keer dat het haaitje in de bioscopen verschijnt. Vorig jaar was Baby Shark’s grote show, een één uur durende serie, al op het witte doek te zien. De nieuwe Baby Shark-film belooft echter een ‘traditionele bioscoopfilm’ van normale lengte te worden.