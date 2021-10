Gloria Estefan werd op 9-jarige leeftijd misbruikt: ‘Hij dreigde mij te vermoorden’

Gloria Estefan (64) heeft via Facebook bekendgemaakt dat ze in het verleden misbruikt is. Volgens de zangeres, die op dat moment amper negen jaar oud was, heeft het misbruik plaatsgevonden op de muziekschool. De persoon die haar misbruikt heeft, was niet alleen familie, maar ook een persoon die haar moeder door en door vertrouwde.

,,93 procent van alle misbruikte kinderen kennen en vertrouwen de persoon die hen misbruikt heeft. Ik weet dit omdat ik één van deze kinderen was”, aldus Estefan. Het is de eerste keer dat de zangeres zich uitgesproken heeft over het misbruik. In de video die de zangers deelt via sociale media zijn ook haar volwassen dochter en nicht te zien.

In de video vertelt Gloria dat dergelijke praktijken in de toekomst vermeden moeten worden en dat ze daar graag bij wil helpen. Daarnaast vertelt de zangeres hoe het misbruik heeft plaatsgevonden. ,,Hij was familie, maar geen naast familie”, aldus de zangeres over het voorval. ,,Hij had een zekere vorm van macht, want mijn moeder had mij naar zijn muziekschool gestuurd.”



De man in kwestie maakte aan haar moeder duidelijk dat haar dochter talent had en dat ze extra aandacht nodig had. ,,Zij vond het geweldig dat hij zijn tijd aan mij wilde besteden.”

Geen aanklacht

Volgens Gloria is het misbruik ‘klein’ begonnen, maar werd het al snel erger. Naar eigen zeggen wist ze dat ze zich in een gevaarlijke situatie bevond, maar in haar eentje kon ze niets doen om de man in kwestie op een afstandje te houden. ,,Ik zei hem: dit kan niet gebeuren. Je mag dit niet doen.” Zijn reactie was dat mijn vader ver weg in Vietnam was en dat mijn moeder in haar eentje was. ,,Ik maak je van kant als je er ook maar iets van zegt.”

De zangeres wist dus maar al te goed dat de man gevaarlijk was en dat hij haar familie iets zou aandoen als ze ook maar een beetje protesteerde. Maar op een gegeven moment kon de zangeres het misbruik niet meer verbergen. Door de stress begon ze haar haar te verliezen en moest ze haar moeder wel vertellen wat er aan de hand was. Samen gingen ze naar de politie, maar daar adviseerden ze haar om geen aanklacht in te dienen. Zij waren van mening dat het trauma van Gloria alleen maar groter zou worden als ze moest getuigen voor de rechtbank.