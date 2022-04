Glennis Grace zou tijd willen terugdraaien rond arrestatie: ‘Ben een mens, maar kan niet alles doen’

,,Ik heb spijt van de keuzes die ik heb gemaakt, zeker’’, zegt Glennis in een preview van een gesprek dat vanavond te zien is bij RTL Boulevard. ,,Spijt is er zeker. Ik ben mens, [maar] dat wil niet zeggen dat je alles maar kunt doen. Maar het is gebeurd, ik kan het niet terughalen, kon ik het maar terughalen.’’

De zangeres is inmiddels weer aan het optreden in het kader van haar clubtour. ,,We moeten stap voor stap de toekomst in kijken’’, zegt ze. ,,Weet je, ik ben een artiest, ik vind het het allermooist om op het podium te staan en mensen gelukkig te maken. Als ik de tijd kon terugdraaien, dan had ik dat meteen gedaan, zeker.’’

De zangeres werd afgelopen februari aangehouden nadat ze verhaal kwam halen in een supermarkt in Amsterdam omdat haar zoon er zou zijn aangevallen. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken. Grace zelf, haar zoon en een vriend van de familie werden aangehouden nadat ze gezamenlijk naar de winkel terugkeerden en het uitdraaide op een handgemeen.

De zangeres bood begin april haar excuses aan voor het incident. Ze herhaalde gisteren dat ze beseft dat ze toen iets verkeerd heeft gedaan.

