Glennis Grace gaat samenwerken met tekstschrijver Whitney Houston

updateGlennis Grace (39) is naar de Amerikaanse stad Los Angeles afgereisd voor een ontmoeting met de wereldberoemde muziekproducer en tekstschrijver Kenneth Brian 'Babyface' Edmonds die onder meer verantwoordelijk was voor Whitney Houstons internationale megahit I'm Your Baby Tonight .

Of de meervoudig Grammy-winnaar daadwerkelijk een nummer gaat maken voor de Nederlandse superstrot is nog niet duidelijk. Wel staat er volgens haar manager binnenkort een vervolgafspraak met Babyface gepland.

Bij een in een muziekstudio gemaakte foto - waarop Glennis poseert met de producer - schrijft de zangeres dat ze zich gezegend voelt en dat wederom een droom is uitgekomen. ,,Er zitten mooie dingen aan te komen'', blikt ze alvast vooruit, zonder verder in details te treden. Volgens haar manager Irene de Kom was Glennis behoorlijk onder de indruk van de ontmoeting met Babyface in een ruimte vol gouden en platina platen waarvoor hij verantwoordelijk is. ,,We hebben hem werk van Glennis laten horen en ze heeft ook voor hem gezongen. Kenneth Edmonds roemde haar stem die hij typeerde als heel eigen, maar met de bijzondere emotie van Whitney Houston.'''

De manager stelt verder dat Glennis en Babyface 'een zeer goede persoonlijke chemie' hebben. ,,De producer heeft al een project voor haar in gedachten. Wat dat precies inhoudt, kan ik nog niet zeggen. Hoe dan ook wordt op korte termijn een vervolgafspraak ingepland. Glennis stapt dus binnenkort weer in het vliegtuig naar Los Angeles.'' De Kom is, zo benadrukt ze, samen met collega's in Amerika en Canada, druk bezig om een internationale carrière voor Glennis van de grond te krijgen. ,,Glennis wil dat ontzetten graag. We moeten alleen nog een goede balans vinden tussen haar werk in Nederland en de VS. Momenteel is ze druk met de voorbereidingen voor de Ladies of Soul-concerten, andere optredens in Nederland en tv-verplichtingen. Maar tussen alle bedrijven door bereiden we rustig een doorbraak over de grens voor.''

Glennis Grace, die in werkelijkheid Glenda Batta heet, was in augustus vorig jaar ook al op werkbezoek in de Verenigde Staten. Ze verbleef een week in Atlanta om muziek op te nemen in de studio’s waar voorheen ook R&B-sterren als Usher hun albums uitwerkten. Glennis ging toen aan de slag met de Amerikaanse producer Bernard ‘BHarv’ Harvey, die onder anderen samenwerkte met superster Justin Bieber.

De 'lady of soul' trad in juni 2017 op in The E Spot Lounge, een zaaltje boven restaurant Vitello’s in Los Angeles. Daar zong ze werk van Whitney Houston. Rondom dat concert legde ze diverse contacten met muziekproducers. Of ze op dat moment ook kennismaakte met Babyface is niet bekend. In april ging haar cover Run To You via YouTube de hele wereld over. Daarna liet ze weten voet aan de grond te willen zetten in de Verenigde Staten. ,,Ik ga Amerika veroveren”, zei ze, ,,Ik wil dat de hele wereld mijn stem hoort.”

Babyface werkte samen met veel succesvolle artiesten. Hij schreef niet alleen voor Whitney Houston (I'm Your Baby Tonight en Exhale) maar ook voor onder anderen Patti LaBelle, Chaka Khan, Aretha Franklin, Janet Jackson, Prince, Al Green, Bruno Mars, Beyoncé, Diana Ross, Michael Jackson, Michael Bolton, Bobby Brown, Mariah Carey, Vanessa Williams, En Vogue, Eric Clapton, Kenny G., Pink en Phil Collins.