Glennis Grace: Finale heeft mijn leven nu al veranderd

Glennis Grace (40) en de 29-jarige en BeBe Rexha trapten de finaleshow af met Meant To Be, een met countryinvloeden doordrenkt popnummer waarmee BeBe Rexha wekenlang in de Amerikaanse hitlijsten stond. Zo stond Glenda Batta (de echte naam van Glennis Grace, red.) uit Amsterdam in Los Angeles met een van de succesvolste artiesten van de VS te zingen, op een podium waar even daarvoor de wereldberoemde rockband Kiss nog de openingsact verzorgde. De stembussen waren dan al gesloten, de swingende kant van Glennis Grace maakte diepe indruk. Na het optreden stak juryvoorzitter Simon Cowell buiten het zicht van de camera’s een duim in de lucht.

Volledig scherm Glennis (links) in duet met BeBe Rexha. © screenshot NBC/AGT In de zaal van het Dolby Theatre zaten naast zoon Anthony en vriend Lévy Simon ook onder anderen presentator Carlo Boszhard en zanger Tim Douwsma. Make-up artiest Mifa Man-Chu was uit Amsterdam gekomen om de make-up van Glennis Grace te verzorgen. Een van haar dansers, Niels van den Heuvel, woont in Los Angeles en was ook in het theater om haar aan te moedigen. Hij schreeuwde vanaf het balkon de longen uit zijn lijf in de hoop dat zij hem beneden op het podium kon horen toen ze naast mede-finalist Brian Joseph King moest komen staan. Slechts één van hen zou doorgaan. Na een secondenlange stilte bleek dat Glennis Grace als tweede kandidaat uit de show lag.

Kippenvel

Presentatrice Tyra Banks gaf haar nog mee dat ze de ‘stem van een engel’ heeft, maar bij Team Glennis heerste teleurstelling. Tim Douwsma liet een krachtterm vallen, kippenvel op zijn arm. Danser Niels van den Heuvel zei teleurgesteld te zijn, maar is optimistisch. Hij kwam in 2012 niet verder dan een veertiende plaats in een talentenjacht in eigen land, So You Think You Can Dance. Nu danst hij in Los Angeles met sterren als Ricky Martin, terwijl de winnaar van toen, de Belg Frederic de Smet, is gestopt met dansen, weet hij. ,,Misschien is het wel beter om níet te winnen'', concludeert Van den Heuvel. ,,Je hebt wel de exposure van de show, maar niet de hele rompslomp erna. Je kunt je eigen ding doen. Ik ben niet ‘Niels van So You Think You Can Dance, maar gewoon Niels.”

Voor Glennis Grace, zo vertelde ze gisteren, is haar deelname aan de Amerikaanse talentenjacht die door gemiddeld 12 miljoen kijkers wordt gevolgd hoe dan ook al winst. Op 5 en 7 oktober staat ze in AFAS Live in Amsterdam voor een show met Whitney Houston-thema. Grace is hoe dan ook blij met het platform dat America’s Got Talent haar bood. ,,Dit was een reis en een ervaring die mijn leven heeft verandert. Wat er ook gebeurt over en paar uur, America’s Got Talent heeft me het platform gegeven dat ik nodig had om mezelf aan te kondigen aan Amerika,” schreef ze even voor de uitslag op aan haar Amerikaanse fans op Instagram. ,,Hopelijk zie ik jullie allemaal in de nabije toekomst tijdens mijn tours en concerten.”